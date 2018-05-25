Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Сегодня заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в рамках XXII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Речь идет о сотрудничестве сторон в сфере охраны водных ресурсов региона.

Василий Перов. Рыболов (фрагмент). 1871

В документе сказано, что участники соглашения в рамках своих полномочий будут решать вопросы охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания на территории Тамбовской области, обмениваться опытом работы, а также взаимодействовать в информационном поле по выявлению, пресечению правонарушений в водоохранной сфере. Соглашение заключено на 5 лет.

«Считаю, что надо ужесточать контроль в сфере рыболовства, усилить борьбу с браконьерами, а это возможно только при усовершенствовании федерального законодательства. На уровне региона у нас есть ряд интересных проектов, которые требуют федеральной поддержки», — подчеркнул Александр Никитин и пригласил Илью Шестакова посетить Тамбовщину.

Отметим, что Тамбовская область расположена в бассейнах двух рек: Волги и Дона. По территории региона протекает около 1400 рек, речек и ручьев, 40 из них являются объектами федерального контроля, 314 — объектами регионального контроля. Кроме того, на Тамбовщине насчитывается около 300 озер, 880 прудов и водохранилищ.

Защита и рациональное использование водных ресурсов — одно из приоритетных направлений региональной природоохранной политики. Ежегодно в Тамбовской области проводится экологическая реабилитация водных объектов. С 2010 года расчищено более 100 километров участков рек Цна, Иловай, Ворона, Воронеж, Лесной Воронеж, Кариан и других. Это способствовало улучшению экологии водоемов, восстановлению численности рыбной популяции.

По информации тамбовского отдела «Главрыбвод», в настоящее время ихтиофауна региона представлена 45 видами рыб: стерлядь, сом, сазан, судак, лещ, язь, щука, плотва, окунь, карась, ерш и другие.

Для водных туристических маршрутов на Тамбовщине пригодны многие реки, такие как Цна, Ворона, Воронеж, Студенец, Челновская, Керша, Лесной Тамбов и многие другие.