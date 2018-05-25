Ростов, Ярославская область, 25 мая, 2018, 14:15 — ИА Регнум. В Ярославской области планируется к реализации крупный инвестиционный проект, предполагающий обработку сапропеля, в том числе использование его для консервации свалок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Озеро Неро

Сапропель представляет собой донные отложения в водоемах с пресной водой, сформировавшиеся из отмершей водной растительности, остатков живых организмов, планктона, а также частиц почвенного перегноя. Поскольку сапропель содержит большое количество органических веществ и гумуса, его по праву можно считать мощным удобрением с широким применением в сельском хозяйстве.

Одним из самых больших запасов сапропеля в сравнении с прочими озерами обладает озеро Неро, расположенное в Ростовском районе Ярославской области.

Инвестиционный проект будет реализован ООО «РостовСапропельПродукт» при поддержке и сопровождении ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса» в рамках мероприятий по реабилитации озера Неро. Донный ил озера Неро планируют использовать не только как удобрение, но и в том числе и для консервации городских свалок Ярославля, Москвы и Московской области. Его будут наносить на отходы.