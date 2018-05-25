Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 14:14 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет банковский рынок в России ожидают радикальные изменения, заявил 25 мая глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

По его словам, клиенты все больше требуют от банков скорости, отсутствия физического присутствия при предоставлении услуг, а также предоставления максимально возможного спектра конечных услуг.

«В ближайшие пять лет изменения будут в банковском секторе просто радикальными», — заявил Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка, основатель фонда «Иша» — мистик Садхгуру и представители руководства Google, Xprize и Huawei обсудили ближайшее будущее человечества.

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