Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 14:13 — ИА Регнум. При снижении акцизов на топливо должны быть балансирующие меры. Об этом заявил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, комментируя решение правительства России о снижении акцизов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

«Решение снизить акцизы на топливо, безусловно, преследует благую цель — сдерживание роста рыночных цен. Но так как оно затронет все уровни бюджетов и обернется снижением доходов, должны быть какие-то балансирующие меры», — сказал министр.

Он добавил, что в последние годы складывается практика снижения или ставок, или нормативов зачисления этого источника доходов в бюджеты регионов. Например, норматив по акцизам на нефтепродукты с 2015 года упал для регионов на 43%. Соответственно, это влияет в первую очередь на наполняемость дорожных фондов, а значит, и на объёмы и на качество дорожных работ.

По его словам, дополнительное уменьшение ставок по акцизам на бензин и дизельное топливо приведёт к тому, что Челябинская область недополучит в 2018 году около 1 млрд рублей. Вполне логичный вопрос — как эти потери компенсируют регионам. Ведь по цепочке потери в деньгах затрагивают и муниципалитеты.

«Хотелось бы, чтобы уже было выполнено поручение президента от июня прошлого года о передаче акцизов в полном объеме в пользу регионов», — заявил Пшеницын.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов подтвердил намерение правительства снизить акцизы на продукты нефтепереработки. Это произойдёт с 1 июля. Заявление о снижении акцизов Силуанов сделал на деловом завтраке в рамках ПМЭФ.