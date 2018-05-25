Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 14:11 — ИА Регнум. В России может стать обязательным для лесозаготовителей строительство лесных питомников. Сейчас это является делом добровольным, но планируется законодательно установить обязательства компаний в этой сфере. Об этом сегодня, 23 мая, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), сообщается на сайте Минприроды.

Иван Шишкин. Молодые сосны

По его словам, развитие эффективной системы лесопользования — одна из приоритетных задач, которую ставит перед Минприроды президент России Владимир Путин. Основное направление работы — обеспечение высокого качества и темпов восстановления лесов. В настоящее время показатели искусственного лесовосстановления составляют ежегодно около 20% от объема заготовки древесины. Государство вводит в законодательство принцип полного (100%) восстановления лесов.

Дмитрий Кобылкин: Никаких перекосов в работе не будет

Кобылкин отметил, что для наращивания темпов восстановления лесов потребуется развитие системы лесосеменных центров. На сегодняшний день на территории России действует пять объектов. В соответствии с поручением президента РФ в России будет создано ещё шесть Минприроды центров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что мерам, направленным на сохранение лесов в России, необходимо уделить особое внимание. Для борьбы с лесными пожарами необходимо расширять парк малой авиации.

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