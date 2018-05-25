Махачкала, 25 мая, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Жителя Дагестана будут судить за убийство из корыстных побуждений. 16-летнего парня обвиняют в том, что он убил 70-летнюю женщину, похитив у нее шесть тысяч рублей, сообщило ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР «Из-за ложки борща»

Как установило следствие, молодой человек 18 марта 2018 года в селе Ясная Поляна Кизлярского района похитил три тысячи рублей из сумки своей родственницы — 70-летней женщины. Однако на этом он не остановился. Вечером того же дня несовершеннолетний, намереваясь совершить ограбление, поехал в село Коллективизатор Кизлярского района к этой пожилой женщине.

Попросившись остаться на ночлег, злоумышленник нанес ей множественные удары ножом. После этого он похитил шесть тысяч рублей и скрылся с места преступления. Женщина скончалась в больнице спустя несколько дней.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинением по трем статьям УК РФ «Кража», «Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью» передано для рассмотрения в суд.

Стоит отметить, что за преступление, совершенное подростком, полагается наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае 13 мая 2018 года произошло жестокое убийство 40-летней женщины — матери пятерых детей. В совершении преступления подозревают 16-летнего подростка и еще одного местного жителя в возрасте 20 лет.

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