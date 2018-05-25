Киев, 25 мая, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Принятие закона о создании антикоррупционного суда планируется в июне, заявил президент Украины ПетрПорошенко, сообщает 25 мая УНИАН.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

По его словам, если Верховная рада закончит второе чтение законопроекта об антикоррупционном суде в мае, то с следующем месяце закон может принять парламент, а президент — подписать.

Читайте также: У украинской власти нет политической воли бороться с коррупцией — мнение

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) поставил условие перед Украиной — если Киев хочет получить очередной кредит, он должен создать антикоррупционный суд. Однако украинские политики уже несколько месяцев отказываются принимать соответствующий закон. Помимо этого, МВФ требует от Украины повысить цены на газ для населения.