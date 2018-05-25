Дамаск, 25 мая, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Иракские боевые самолеты нанесли удар по позициям «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, сообщает 25 мая Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Сегодня иракские F-16 нанесли удары по двум позициям боевиков: по штаб-квартире ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также по складу с боеприпасами», — говорится в заявлении иракских вооруженных сил.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно заявили о себе на территории Ирака и Сирии в 2014 году.

В настоящее время их влияние значительно сократилось, однако они до сих пор продолжают оказывать сопротивление правительственным войскам двух стран.