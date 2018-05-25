Мюнхен, Германия, 25 мая, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Закон о «новом полицейском порядке» вступил в силу в Мюнхене 25 мая, сообщает BR24.

Полицейский заслон

Перед министерством внутренних дел 25 мая собрались около 450 протестующих. Демонстранты требуют отменить закон, поскольку считают, что он нарушает конституционные права граждан.

«Мы хотим ещё раз сказать ХДС, мы не успокоимся, мы будем выходить на улицы!» — заявил один из протестующих Симон Штроменгер.

Людей вывел на улицу альянс «НетПолицейскомуПорядку», в который входят приблизительно 90 организаций, включая такие политические партии, как СДПГ, «Левые» и «Свободные демократы», а также антифашистские организации.

Напомним, работа над новым общегерманским законом о полиции была начата весной 2017 года. Власти страны решили ужесточить полицейский порядок и создать единые стандарты для борьбы с терроризмом.

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Согласно «новому полицейскому порядку», полиция сможет превентивно задержать любого подозрительного человека, а задержать его могут на срок до трех месяцев. На подозреваемого также можно одевать электронный браслет. Аналогичные правила или находятся в разработке, или принимаются в данный момент в Дюссельдорфе, Дрездене и Ганновере.

Кроме того, полиция получит право прослушивать телефон любого гражданина, читать его переписку в интернете и потребовать доступ к домашнему компьютеру. Если все эти нормы будут реализованы, то в Баварии можно будет «прямо на улице хватать любого и закрывать в тюрьме», считает депутат бундестага Даниель Фест.