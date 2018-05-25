Москва, 25 мая, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин уже давно занимается тем, что уничтожает столичную промзону и застраивает её коммерческой недвижимостью, считает президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Об этом он заявил 25 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова градоначальника о том, что правительство Москвы будет уделять повышенное внимание реорганизации промышленных территорий и развитию коммерческой недвижимости столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Москва. Пробка на Дворцовой

«Собянин в принципе ничего нового не сказал — он уже давно занимается тем, что фактически уничтожает промзону и застраивает её коммерческой недвижимостью, — заявил Фёдоров. — Он давно лоббирует стройкомплекс. Стройкомплекс — один из драйверов Москвы и его лично. К сожалению, ничем хорошим для москвичей это не обернётся, потому что их опять ждёт повышение перенаселённости, рост количества пробок, проблемы на дорогах, и не только в центре. Везде».

Напомним, как передаёт телеканал «Москва 24», Сергей Собянин 25 мая, выступая в ходе Петербургского международного экономического форума, заявил, что правительство Москвы будет уделять повышенное внимание реорганизации промышленных территорий и развитию коммерческой недвижимости столицы.

По словам мэра, для бизнеса планируют установить более приемлемые цены на аренду административных и торговых помещений, а также технопарков для размещения промышленных предприятий.

Кроме того, он заметил, что высокотехнологичные отрасли не смогут развиваться без точечной поддержки со стороны властей.

«Сегодня технопарки Москвы имеют налоговые льготы объёмом примерно 25% налоговой нагрузки, это стимулирует развитие инновационного сектора экономики», — сказал Собянин.