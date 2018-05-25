Москва, 25 мая, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Человек, занимающий выборную должность, должен начинать готовиться к выборам на следующий день после того, как занял свой пост, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он 25 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина, заявившего, что он занимается городом, а не выборами.

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«Возможно, у него есть замы, которые этим занимаются, — заметил Колядин. — Но есть нюанс — всё-таки, если в предвыборный год люди, занимающие выборные должности, говорят, что не занимаются выборами, они, конечно же, лукавят. По идее, выборы должны начинаться на следующий день после того, как ты избрался. Это правильный подход, если хочешь сохранить своё место. В любом случае в выборный год всё идёт с оглядкой на выборы. Любая работа над городским хозяйством сопровождается пиаром, публичными действиями. В этот момент мэр или губернатор старается особо внимательно работать над проблемами граждан. Соответственно, если человек говорит «Я выборами не занимаюсь и мне на них наплевать», это даже не лукавство, а кокетство. Понятно, что это совершенно не так».

Напомним, что Сергей Собянин в кулуарах Санкт-Петербургского международного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос журналистов РИА Новости, заявил:

«Я выборами не занимаюсь. Я занимаюсь городом».

Вопрос касался того, пойдёт ли Собянин на выборы как самовыдвиженец.

Кроме того, напомним, что выборы мэра Москвы состоятся в столице России 9 сентября 2018 года.