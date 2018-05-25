Калининград, 25 мая, 2018, 13:58 — ИА Регнум. В Калининградской области журналисты поглумились над коллективом детского лагеря им. Валентины Терешковой, распространив ложь о якобы низком уровне образования воспитателей.

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Накануне новостной портал «Клопс» сообщил, что «из лагеря им. Терешковой убрали портрет Терешковой, так как все думали, что это жена директора». Эту новость перепечатали ярославские СМИ (первая женщина-космонавт родом из Ярославской области) с такими заголовками как «Скандал в детском лагере: портрет Терешковой убрали, приняв ее за жену директора».

«Слышали звон да не знают, где он, — так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM скандальную новость директор центра детского центра отдыха имени В.В. Терешковой Валерий Чернуха. — Подобную журналистскую работу можно назвать одним словом — дурь. Выставили нас в таком свете. Моей жене вчера звонили со всех сторон…».

Валерий Чернуха пояснил, что тот самый портрет Терешковой никуда не убирался, а находится в павильоне встреч, куда был перенесен из актового зала еще шесть лет назад.

«Этот портрет мы перенесли в павильон встреч — туда, где больше всего бывает детей. Здесь проходит и прием, и распределение школьников, и родители здесь общаются с детьми в дни открытых дверей. А в клубе, на том месте, где висел портрет Валентины Владимировны Терешковой, мы установили громадный снимок нашей Земли, сделанный из космоса еще со станции «Салют», — продолжил директор.

По словам Чернухи, шутка о том, что изображенная на портрете Валентина Терешкова похожа на супругу предыдущего директора лагеря, уже «с бородой».

«Вчера на встрече с мэром Калининграда Алексеем Силановым я рассказал эту шутку, но у журналиста, по всей видимости, что-то со слухом», — считает директор.

ИА REGNUM уточняет, что 2 июля 2018 года центру детского центра отдыха имени В.В. Терешковой в г. Светлогорске Калининградской области исполняется 50 лет.