Москва, 25 мая, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Рассуждения об инвестиционном климате — это любимая тема либералов, хотя само это понятие ненаучно, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 25 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в столице РФ улучшился инвестиционный климат.

Женя Демина Борис Кагарлицкий

«На самом деле инвестиции не имеют никакого отношения к так называемому «инвестиционному климату», — заявил Кагарлицкий. — Простейший пример — Ангола во время гражданской войны — война, беспредел и хаос. Фактически отсутствие государства. Но при этом Ангола переживает инвестиционный бум. Огромные средства вкладываются в нефтяную промышленность. Всё потому, что в это время растут цены на нефть. Это классический пример того, что инвестиционный климат к экономической жизни государства отношения не имеет. Ангола во время гражданской войны была страной с наиболее быстро растущими инвестициями, так как был очень высок спрос на дешёвую ангольскую нефть. Что происходило в других частях страны, за пределами нефтяных месторождений, никого не волновало».

Более того, по словам Кагарлицкого, опросы бизнесменов показали, что высокий уровень коррупции, который считается условием плохого инвестиционного климата, предпринимателями воспринимался как позитивный факт.

«Взятки давать всегда дешевле и выгоднее, чем платить налоги, — заметил глава ИГСО. — По крайней мере, в странах периферии. Для привлечения иностранного капитала в страну нужно не наводить порядок, а создавать беспредел. И тогда к вам придёт очень много предпринимателей, которые будут на этом беспределе наживаться. Таких людей, которые даже готовы вложить деньги и рискнуть, всегда больше, чем ответственных и добросовестных предпринимателей. Да и финансов у них всегда больше, потому что их деньги свободны и не связаны долгосрочными проектами».

Иными словами, как считает Кагарлицкий, Сергей Собянин оперирует либеральными мифами, не подтвержденными ни одним научным исследованием, которое показало бы связь между реальным ростом инвестиций и так называемым «инвестиционным климатом».

Что касается Москвы, то для кого-то, как считает глава ИГСО, не исключено, что «инвестиционный климат», стал и вправду благоприятным.

«Например для друзей Собянина, — предположил Кагарлицкий. — Я не думаю, что при Собянине произошли какие-то радикальные изменения в этом направлении. Для тех, кто производит и укладывает плитку, для них инвестиционный климат просто замечательный. А для тех, кто раньше строил дорожные развязки, для них климат ухудшился. Опять же для производителей бордюров условия просто потрясающие, как и для тех, кто собирается ломать пятиэтажки и заниматься вывозом образовавшегося мусора. Можно заработать деньги, почти ничего не инвестируя. Однако для тех, кто собирается развивать в Москве науку, промышленность, вести исследования в области здравоохранения или организовать хоть какое-то производство, ориентированное на внутренний рынок, для них условия ухудшились».

Напомним, что выступая в рамках Петербургского международного экономического форума Сергей Собянин поблагодарил столичных предпринимателей за высокую оценку инвестиционного климата города. Как сообщает телеканал «Москва 24», градоначальник принял участие в презентации результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, в котором Москва заняла второе место.

По словам Собянина, Москва — самый конкурентный город, и работать здесь непросто, так как конкуренция колоссальная.

«Вести бизнес в Москве очень сложно, и когда бизнесмены говорят, что инвестиционный бизнес в Москве улучшается, это действительно дорого стоит», — сказал мэр.