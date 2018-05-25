Каракас, 25 мая, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Правительство Венесуэлы пресекло попытку военного заговора, заявил президент страны Николас Мадуро 25 мая. Об этом пишет газета El País.

Рембрандт. Синдики

За участие в заговоре были арестованы 11 военнослужащих ВВС и ВМФ. Согласно информации портала Efecto Cocuyo, сотрудниками военной разведки в общей сложности были задержаны 38 солдат.

«Мы дезорганизовали, предотвратили попытку переворота против демократии и стабильности нашей страны. Речь идет о попытке использовать группу офицеров военной авиации для провокации насильственного акта, нападения, атаки», — заявил Мадуро.

Слухи о заговоре в рядах военных циркулировали в течение нескольких месяцев. Несколько недель назад правительство арестовало группу заговорщиков, среди которых были подполковники армии, командовавшие артиллерийскими подразделениями в нескольких провинциях страны.