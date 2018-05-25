Ярославль, 25 мая, 2018, 13:30 — ИА Регнум. 23 мая в Красноперекопском районе прошел праздник добрососедства, который объединил несколько сотен людей — жителей дома № 21 по улице 8 Марта и окрестных домов. За кажущейся простотой события скрывается стремление организаторов решить главную проблему современных городов — разобщённость жителей. Решение многих жилищно-коммунальных вопросов требует совместных решений и действий всех собственников квартир в многоквартирных домах, но зачастую этого достигнуть очень сложно.

Праздник добрососедства в Красноперекопском районе Ярославля

Организатором праздника стал совет дома № 21 по улице 8 Марта. Председатель совета Светлана Гужва смогла привлечь спонсоров, были приглашены творческие коллективы из Дома культуры «Красный перекоп» и воспитанники спортшколы. Гостями праздника были и представители Красноперекопского управдома. Состоялся большой концерт: пели, танцевали, читали стихи и играли в игры. Приятный сюрприз, особенно для маленьких гостей и участников праздника, сделал директор управляющей компании — всех угощали сладкой ватой.

«Мы проводим праздники добрососедства в этом дворе с 2012 года, стараемся приурочить его к европейскому Дню соседа (в этом году он отмечается 25 мая). Это отличная возможность пообщаться, отдохнуть вместе, познакомиться с новыми соседями, обсудить текущие проблемы и план работы на год. Праздник сплачивает жителей, помогает нам вместе решать проблемы, делать наш дом и двор лучше, комфортнее. С каждым годом активных людей становится все больше», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Светлана Гужва.

Инициативу жителей всецело поддерживают в управляющей компании, активность жителей — очевидное подспорье в работе управдома.

«Цель таких праздников — сплотить людей и показать, что вместе мы действительно можем многое. Дом № 21 по улице 8 Марта можно поставить в пример — там очень активный председатель — Светлана Гужва, сумевшая объединить совет дома для решения общедомовых задач. Подобные праздники являются залогом нашей совместной плодотворной работы на благо дома и его жителей. На таких мероприятиях мы общаемся в неформальной обстановке, у нас прямой открытый диалог. Это очень важно. Жители других домов видят, насколько продуктивным получается взаимодействие с управляющей компанией, и тоже включаются в активное совместное управление домом», — рассказал директор «Управдома Красноперекопского района» Константин Андрейченко.

Как рассказали жители дома № 21, в этом году они совместно с управляющей компанией запланировали и уже проводят косметический ремонт в нескольких подъездах. Подарком от управляющей компании на этом празднике стал сертификат на озеленение двора, в ближайшее время будут сделаны выпуски водопроводных сетей для полива цветов и зеленых насаждений. Примечательно, что соседи заботятся не только о дворе своего дома, но и об общественных пространствах. В ближайших планах у них — помощь в благоустройстве Рабочего сада.