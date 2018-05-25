Киркук, Ирак, 25 мая, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Туркоманы, проживающие в иракском Киркуке, продолжают протестовать против результатов парламентских выборов, состоявшихся 12 мая, сообщает 25 мая Anadolu.

jan Sefti Киркук

Представители этой народности каждый день в течение текущей недели выходили на центральную площадь Киркука, чтобы продемонстрировать свое несогласие с результатами выборов.

Напомним, 12 мая в Ираке прошли парламентские выборы, на которых победили преимущественно шиитские политические партии, что связано с превалированием в государстве населения, исповедующего данное течение в исламе.