Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении двух мужчин, жестоко убивших возвращавшуюся с работы женщину во время уличного ограбления. Это преступление, совершенное апрельским вечером 2016 года, вызвало общественный резонанс.

Вельтен Вильгельм. Разбойники. 1881 год

Как сообщила 25 мая Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, перед коллегией из трех профессиональных судей предстали ранее судимые Станислав Нестеренко и Андрей Мякишев. Только первый из них обвинялся в убийстве, и оба — в разбое с отягчающими обстоятельствами.

Как установлено, пьяные преступники на улице Есенина напали на женщину 1963 года рождения с целью ограбления. Мякишев похитил сумку потерпевшей, в которой находились ее личные вещи и 450 рублей.

Нестеренко же, держа женщину за шею, нанес ей не менее 10 ударов ножом по различным частям тела. От причиненных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Суд приговорил Нестеренко к лишению свободы сроком на 21 год в колонии особого режима. Мякишеву назначено 11 лет лишения свободы в колонии особого режима.

«Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, в счет возмещения морального вреда, на сумму 1 000 000 рублей, подлежащий взысканию с Нестеренко», — добавили в пресс-службе горсуда Петербурга.