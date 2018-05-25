Ярославль, 25 мая, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Приказом Банка России с 25 мая отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк» (О.К.Банк) основан в 1990 году. Банк обслуживает клиентов в Москве, Ярославле, Александрове и Дзержинске.

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ЦБР обвинил ярославский банк в систематическом проведении операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков.

«На балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. В мае текущего года ПАО «О.К. Банк» осуществлены сделки с ценными бумагами, конечной целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации ПАО «О.К. Банк» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ПАО «О.К. Банк» с рынка банковских услуг», — говорится в сообщении ЦБР.

ПАО «О.К. Банк» — участник системы страхования вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. Законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.05.2018 кредитная организация занимала 200 место в банковской системе Российской Федерации.

«Сегодня вся информация о том, как действовать кредиторам, вкладчикам, заемщикам в условиях отзыва лицензии будет размещена на сайте банка», — сказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель временной администрации по управлению кредитной организации ПАО «О.К. Банк» Наталья Степанова.

Сейчас временная администрация займется составлением реестра вкладчиков и примерно через две недели им начнут выдавать деньги.