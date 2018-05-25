Калуга, 25 мая, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Региональный бизнес недостаточно вовлечен во внешнеэкономическую деятельность, заявил на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. При этом, по словам губернатора, экспорт — основной показатель конкурентоспособности региональных экономик. Об этом 25 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Выступление губернатора Анатолия Артамонова на деловом завтраке Петербургского форума

Артамонов отметил, что для улучшения ситуации необходимо содействовать предприятиям, выпускающим продукцию на экспорт, в её сертификации и продвижении на внешние рынки, а также в решении вопросов налогообложения. Значительные перспективы здесь также открывает развитие транспортной инфраструктуры.

«Убеждён, что сейчас самое благоприятное время для развития экспорта. Эта деятельность должна стать максимально привлекательной для бизнеса, хотя пока она расценивается как рискованная», — считает губернатор.

По словам Артамонова, непосредственно в Калужской области развитию экспортного потенциала во многом способствовало взаимодействие с Российским экспортным центром, который оказывает эффективные меры поддержки. Сейчас важным и перспективным является международный логистический проект «Новый шёлковый путь», который включает станцию Ворсино.

Напомним, в Калужской области по итогам 2017 года экспортный объём вырос в 1,9 раза и составил порядка 1,4 млрд долларов США. Основу калужского экспорта составляет продукция обрабатывающих производств.