Москва, 25 мая, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Банк России с 25 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Объединенный кредитный банк» («О.К. Банк», г. Ярославль). Решение принято в связи с тем, что банк проводил сомнительные действия, направленные на сокрытие реального финансового положения кредитного учреждения и уклонение от исполнения требований ЦБ РФ, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

В частности, в мае 2018 года «О.К. Банк» осуществил сделки с ценными бумагами с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, в том числе дважды ограничивал приём вкладов населения, но руководство банка надлежащих выводов не сделало.

По величине активов ярославский «О.К. Банк» занимала 200 место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же Банк России с 25 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Банк «Уссури» (г. Хабаровск). Решение принято в связи с тем, что деятельность руководства кредитной организации привела к банкротству банка, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

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