Анкара, 25 мая, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Турция и Пакистан подписали соглашение на поставку Исламабаду 30 боевых вертолетов, сообщает 25 мая Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Данная сделка соответствует ранее сделанному пакистанской стороной заявлению о наращивании военного сотрудничества между странами: также Пакистан планировал приобрести четыре военных корабля.

Напомним, 24 мая президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с предвыборным манифестом, в котором раскрыл некоторые подробности своей будущей внешней политики. На основании этого документа и было заключено пакистано-турецкое соглашение.