«Укравтодор»: электромобили угрожают украинским дорогам
Киев, 25 мая, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Электромобили являются угрозой для украинского дорожного фонда, заявил исполняющий обязанности главы государственной службы автомобильных дорог Украины СлавомирНовак, сообщает 25 мая «Экономическая правда».
По его словам, фонд «Укравтодор» наполняется благодаря акцизам на бензин и дизель. При этом в 2018 году в фонд госслужбы переводится 50% от акцизного сбора, а в 2020 году будет переводиться 100%. Однако электромобили не нуждаются в топливе, поэтому из-за них акцизный сбор будет снижаться, сказал Новак.
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Напомним, в 2017 году Украина заняла пятое место в мире по объему рынка электромобилей. Причина в том, что на Украине раньше не было рынка электромобилей, поэтому прирост продаж даже на один автомобиль показывает 100%.