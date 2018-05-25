Киев, 25 мая, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Электромобили являются угрозой для украинского дорожного фонда, заявил исполняющий обязанности главы государственной службы автомобильных дорог Украины СлавомирНовак, сообщает 25 мая «Экономическая правда».

Василий Поленов. Дорога у деревни. 1877

По его словам, фонд «Укравтодор» наполняется благодаря акцизам на бензин и дизель. При этом в 2018 году в фонд госслужбы переводится 50% от акцизного сбора, а в 2020 году будет переводиться 100%. Однако электромобили не нуждаются в топливе, поэтому из-за них акцизный сбор будет снижаться, сказал Новак.

Читайте также: «Украинское электромобильное чудо» поразило весь мир! — обзор авторынка

Напомним, в 2017 году Украина заняла пятое место в мире по объему рынка электромобилей. Причина в том, что на Украине раньше не было рынка электромобилей, поэтому прирост продаж даже на один автомобиль показывает 100%.