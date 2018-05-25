Москва, 25 мая, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Сегодня, 25 мая, можно будет увидеть нисходящую динамику нефти марки Brent к $77−76,60 за баррель в условиях ожидания публикации ряда данных по рынку энергоресурсов из США. Так, во второй половине ожидается релиз запасов нефти и мазута, который традиционно повышает волатильность торгов, заявил корреспонденту ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Неделю с 21 по 25 мая цена за баррель нефти марки Brent консолидируется в диапазоне $78−80 за баррель. Неопределённость вызвана, с одной стороны, ожиданиями роста барреля до $100 уже в 2018 году под давлением геополитических факторов и сильного доллара США. С другой стороны, рост цены практически без коррекции на 29% с февраля 2018 года должен отыграться умеренной коррекцией вниз. Это закон рынка.

«Фактор Венесуэлы и санкций США против Ирана уйдет на второй план, так как рынок и без того уже закладывал эти новости в последнее повышение цены на протяжении мая. Кроме того, коррекция вниз 25 мая может быть обусловлена последними заявлениями в мировых СМИ о том, что дорогая нефть может спровоцировать острую потребность в изменении монетарной политики России, Мексики, Турции, ЮАР, Таиланде, Бразилии и т. д.», — считает эксперт.

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