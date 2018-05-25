Москва, 25 мая, 2018, 12:37 — ИА Регнум. В Госдуме предостерегли новое правительство от долгой раскачки и ожидают оперативных действий.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты, руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подверг критике правительство РФ за нерешительность при реализации амбициозных задач по развитию страны. При этом он заявил, что правительство — «это тигр, который готовится к прыжку, и мы в ближайшее время узнаем про те самые прорывные, продвинутые реформы».

"Главное, чтобы тигр не слишком долго готовился. России необходим прорыв, прыжок в будущее, а не очередная игра в догонялки с другими сильными экономиками мира», — написал в соцсети депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум.