Ростов-на-Дону, 25 мая, 2018, 12:38 — ИА Регнум. В преддверии чемпионата мира по футболу глава МВД России Владимир Колокольцев проинспектировал Ростов-на-Дону. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, министр побывал на «Ростов-Арене».

61.мвд.рф Инспекция на «Ростов-Арене»

В конференц-зале главного спортивного объекта Колокольцев провел совещание, в котором приняли участие руководители регионального управления МВД России. Глава федерального ведомства был проинформирован о проделанной работе, расстановке сил и средств на время проведения мундиаля. Колокольцев подчеркнул «важность тесного взаимодействия с другими правоохранительными органами при обеспечении безопасности» на международном турнире.

Также глава ведомства ознакомился с технологией пропускного режима на стадионе, который во время ЧМ-2018 примет 45 тыс. футбольных болельщиков, с условиями проживания сотрудников сводного отряда полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион на левом берегу реки Дон примет матчи ЧМ-2018 17, 20, 23 и 26 июня. На «Ростов-Арене» сойдутся сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. 2 июля 2018 года город-миллионник примет болельщиков, прибывших на матч 1/8 финала футбольного первенства планеты. На газон выйдут победитель группы G и вторая команда группы Н.