Врио главы Екатеринбурга — сторонник прямых выборов мэра
Екатеринбург, 25 мая, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Врио главы Екатеринбурга Виктор Тестов является сторонником прямых выборов сильного мэра. Об этом он заявил журналистам сегодня, 25 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы лишь приводим свой устав в соответствие с действующим законодательством. Как вы помните, закон, отменяющий прямые выборы главы города, уже вступил в силу», — сказал он журналистам, комментируя принятые думой поправки в устав города.
«Лично я всегда отстаивал местное самоуправление и я считаю, что… (подчеркну, субъективное мнение) я за сильного главу. Я за всенародно избираемого мэра. Я полагаю, что мы доступными способами и методами будем доказывать, что необходимо эту норму вернуть», — заявил Тестов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, поправки в устав были приняты сегодня, 25 мая. Они вводят должность сильного мэра, назначаемого по конкурсу.
Ранее, 3 апреля, законопроект об изменении схемы управления Екатеринбургом приняло Законодательное собрание Свердловской области. Закон уже вступил в силу.
Выборы главы города — председателя гордумы должны были пройти в сентябре. Но этого не произойдёт. Поравда, депутатов гордумы избрать предстоит. Выборы намечены на 9 сентября.