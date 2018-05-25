Екатеринбург, 25 мая, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Врио главы Екатеринбурга Виктор Тестов является сторонником прямых выборов сильного мэра. Об этом он заявил журналистам сегодня, 25 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Мы лишь приводим свой устав в соответствие с действующим законодательством. Как вы помните, закон, отменяющий прямые выборы главы города, уже вступил в силу», — сказал он журналистам, комментируя принятые думой поправки в устав города.

«Лично я всегда отстаивал местное самоуправление и я считаю, что… (подчеркну, субъективное мнение) я за сильного главу. Я за всенародно избираемого мэра. Я полагаю, что мы доступными способами и методами будем доказывать, что необходимо эту норму вернуть», — заявил Тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поправки в устав были приняты сегодня, 25 мая. Они вводят должность сильного мэра, назначаемого по конкурсу.

Ранее, 3 апреля, законопроект об изменении схемы управления Екатеринбургом приняло Законодательное собрание Свердловской области. Закон уже вступил в силу.

Выборы главы города — председателя гордумы должны были пройти в сентябре. Но этого не произойдёт. Поравда, депутатов гордумы избрать предстоит. Выборы намечены на 9 сентября.