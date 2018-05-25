Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Власти Калининградской области поставили под вопрос создание региональной авиакомпании. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Kgd.aero Уже история — самолеты «КД-авиа»

«Иностранные лоукостеры будут в любом случае у нас присутствовать и заходить к нам. Думаю, что говорить о том, что нам нужно возвращать авиакомпанию, наверное, уже не надо будет, потому что просто количество компаний и рейсов будет такое, что мы таким натуральным путем снова станем хабом транспортным», — цитирует ТАСС главу российского эксклава.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Алиханов на ПМЭФ-2018

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что еще месяц назад идея открытия региональной авиакомпании в Калининградской области публично обсуждалась подчиненными Алиханова.

Так, гендиректор Корпорации развития Калининградской области (собственник 100% акций корпорации является правительство Калининградской области) Владимир Зарудный заявлял, что создание региональной авиакомпании — «вопрос времени».

«В области есть все предпосылки, чтобы калининградский авиаперевозчик появился. На мой взгляд это вопрос времени», — говорил Зарудный.

При этом, глава корпорации сослался на президента России Владимира Путина, который «в послании Федеральному собранию показал необходимость развития региональных авиакомпаний».

Отметим, что калининградский аэропорт «Храброво» был открыт после масштабной реконструкции в апреле 2018 года. Ремонтные работы велись беспрецедентно долго — более 10 лет ‑ и обошлись в 4 млрд рублей.

Сегодняшний владелец калининградского аэропортового комплекса — компания «Новапорт», которая включает в себя 14 аэропортов в таких родах как Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Чита, Улан-Удэ, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Мурманск и Калининград.

В настоящее время из Калининграда осуществляются рейсы в такие иностранные города как Барселона, Варшава, Минск, Прага, Рига, Ташкент. Не так давно лоукостер «Победа» у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Калининграда в Лондон и Женеву.

Стоит также вспомнить, что в Калининградской области была своя региональная авиакомпания — «КД-авиа», которая в середине 2000-х годов стала полноценным хабом между Россией и Евросоюзом, осуществляя перевозки из российских городов-миллионников в столицы европейских стран. Однако затем — во время губернаторства Георгия Бооса — «КД-авиа» была обанкрочена.