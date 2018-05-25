Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 12:22 — ИА Регнум. У каждого министра свое представление о «прыжке тигра», поэтому перед тем, как его совершить, необходимо обсудить вектор развития реформ, заявил 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Таким образом столичный градоначальник прокомментировал слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который ранее сравнил новый состав правительства РФ с тигром, готовящимся к прыжку.

«У меня большая просьба к моим коллегам — прежде, чем прыгнуть, давайте мы так сядем кружком и поговорим, что у каждого министра свое представление об этом прыжке», — сказал Собянин, отметив, что в правительстве работают ответственные люди, у которых есть желание отвечать за происходящее в России.

Напомним, ранее Кудрин заявил, что в майском указе президента РФ Владимира Путина даны очень амбициозные задачи, а Кабмин «выжидает, как ни них ответить».

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