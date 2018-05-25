Москва, 25 мая, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Вопрос изменения пенсионного возраста и формирование пенсии очень сильно волнует граждан России, но не все проблемы идут от низкого пенсионного возраста. Повышение пенсионного возраста — бухгалтерский подход. Повышение влечет целый каскад новых проблем и решать их будет дороже, чем при существующей ситуации, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Пабло Пикассо «Нищий старик с мальчиком». 1903

«Все вместе рабочие и служащие страны дают в бюджет столько же, сколько основные нефтегазовые компании страны своими налогами. Так, кто там кого кормит, — задается вопросом эксперт. — В России немного менее 20 миллионов человек не платят взносы в ПФР (и не работает реально по самым грубым оценкам около 5 миллионов), а пенсию получать хотят все. Крупный бизнес платит за все и за всех, а малый бизнес и граждане даже на себя полностью не могут собрать (3,9 трлн рублей или бюджет только ПФР)».

Когда будут платить все хотя бы за себя налоги, тогда можно будет говорить — пенсии украли, а сейчас — пенсии не украли, их просто не донесли. В этом году количество пенсионеров (43 млн) переросло количество официально работающих (42 млн), а взносы на пенсию — 22%. Откуда возьмутся большие пенсии, если уже (!) их платят вдвое больше, чем собирают.

«Кроме налогового вопроса есть еще более важный — количество и качество рабочих мест. Когда зарплаты не позволяют откладывать средства на любые цели более чем у 85% населения (сейчас не говорим о бедных с точки зрения статистики, а о тех людях, кто не имеет накоплений), тогда сложно надеяться на успех в создании пенсий по новым правилам», — полагает Ширяев.

По его мнению, экономия на подъеме пенсионного возраста даст чистый выигрыш за первый год до 200 млрд рублей, за второй — около 140 млрд рублей, а за третий — около 80 млрд рублей. Люди начнут выходить на пенсии по инвалидности и получать социальные пособия, повысится безработица, а также пенсионные обязательства (платить, пусть и позже, все равно придется). Опыт западных стран привел к таким результатам уже через несколько лет, хотя «подушка безопасности» там будет потолще.

«Требуется весь реформаторский пыл направить на повышение зарплат (и всего, что этому сопутствует, чтобы повышение не было ради самого себя) и вывод «из тени» всех неплательщиков взносов. А со стороны правительства бизнес и граждане должны получить не только контроль и общие правила, но и их соблюдение на протяжении хотя бы следующих 10 лет», — высказал свое мнение эксперт.

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