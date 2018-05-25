Вашингтон, 25 мая, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Ракета новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей» поразила цель на рекордном расстоянии в 480 км. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные американской разведки.

Ядерный гриб наземного взрыва РДС-1 29 августа 1949 года (из архива РФЯЦ-ВНИИЭФ)

По данным телеканала, Россия «без лишней огласки» провела испытания системы, способной перехватывать гиперзвуковые ракеты. Издание отмечает, что ракета комплекса произвела успешный перехват воздушной цели на расстоянии 299 миль (около 480 км), это практически на 80 километров превышает все предыдущие показатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил «серьезную озабоченность» в связи с планируемой закупкой Турцией российских ракетных комплексов С-400. Добавим, ранее правительство Турции подписало с Москвой договор о поставках комплексов С-400 на $2,5 млрд.

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