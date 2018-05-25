Киев, 25 мая, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Повышение пошлины на экспорт металлолома и ее продление благоприятно скажется на металлургической отрасли Украины, заявил глава объединения предприятий «Укрметаллургпром» АлександрКаленков, сообщает 25 мая УНИАН.

Адольф фон Менцель Металлургический завод

По его словам, заградительные пошлины позволят увеличить металлургическое производство, так как металлолом необходимо для сталепроизводителей, а ограничения на его экспорт позволят сохранить сырье на украинском рынке. Каленков добавил, что развитие металлургии позитивно отразится и на смежных отраслях.

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Напомним, ранее Верховная рада приняла закон, который продлил пошлины на экспорт металлолома с Украины на год, а также повысил их с 30 до 42 евро за тонну. На Западе решение назвали нарушением соглашения об ассоциации с Евросоюзом.