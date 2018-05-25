Москва, 25 мая, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Законопроект, восстанавливающий единство ограничений единство ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы и государственной гражданской службы, внесли в Госдуму депутаты от КПРФ, в числе которых Тамара Плетнева и Алексей Куринный, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Предлагается уточнить по аналогии с законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы, что позволит однозначно и единообразно применять нормы закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Если закон будет принят, то работодатель, которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней, с продлением до 90 дней лицом, принявшим соответствующее решение, с сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.

Сейчас в случае возникновения у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, его отстранение от должности осуществляется на период урегулирования конфликта интересов — также с сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.