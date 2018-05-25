Москва, 25 мая, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Илон Маск запустит сервис Pravda для борьбы с фейковыми новостями

Скриншот страницы Twitter Лентач Илон Маск запустит сервис Pravda для борьбы с фейковыми новостями

Глава Space X и Tesla Илон Маск обвинил в своём Twitter современные СМИ в лицемерии и объявил о намерении создать сервис Pravda. Его пользователи смогут оценивать правдивость материалов в СМИ и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста.

Поводом для критики СМИ стала публикация издания Electrek о том, что негатив в прессе вокруг Tesla становится «всё более несущественным». Маск объяснил негатив вокруг Tesla тем, что его компания не покупает рекламу в СМИ, в отличие от конкурентов, и обвинил крупные медиа в лицемерии и продажности. В результате Маск задумался о создании сайта Pravda, где общественность сможет оценивать правду в каждом материале и отслеживать рейтинг достоверности каждого журналиста, редактора и издания. Почему он захотел назвать ресурс русским словом — неизвестно. Чтобы услышать мнение своих подписчиков, Маск устроил опрос, создавать ли ресурс. Из более чем 680 тысяч пользователей 88% проголосовали за вариант «Да».

Впрочем, русскоязычные пользователи скептически отнеслись к новому проекту. Многих удивило название будущего сервиса. Это напомнило пользователям о газете «Правда».

"Почему Правда, а не True?» — поинтересовалась Лариса.

Скриншот страницы Twitter Лентач Илон Маск запустит сервис Pravda для борьбы с фейковыми новостями

Некоторые предположили, что даже на сервисе Pravda истины будет не много. Так, по мнению пользователя Twitter Константина Ш., высокий рейтинг будет только у тех журналистов, которые будут «петь оды Америке».

Тем не менее не мало и тех, кто положительно отнесся к созданию подобного сервиса.

«Блин, не люблю Маска, но идея интересная. Рейтинг доверия журналистам, составляемый читателями, это круто. Я бы с удовольствием проминусовал некоторых», — признался Сергей Я.

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Twitter перепутал «русских ботов» с пользователями из Болгарии

Пользователи Twitter из Болгарии пожаловались на массовые блокировки аккаунтов и скрытие записей. Соцсеть модерировала даже те сообщения, которые не касались политики или других общественно-важных тем. По мнению пользователей, это связано с использованием кириллицы — таким образом Twitter борется с «русскими ботами».

При блокировке аккаунтов соцсеть уведомляет пользователей, что они нарушили внутренние правила сервиса. Аккаунты можно быстро восстановить, однако в дальнейшем они попадают в так называемый теневой бан. Если пользователь хочет присоединиться к какому-либо обсуждению или отправить сообщение, ему приходит уведомление «Твиты недоступны». В поддержке Twitter на это отвечают, что учетная запись не заблокирована.

Как выяснило у пострадавших пользователей издание The Verge, чаще всего блокируются упоминания популярных на YouTube роликов, а также известных аккаунтов или резонансных записей в Twitter. Даже если модерация не блокирует изначальный твит, с высокой вероятностью эти меры коснутся тех, кто комментирует его на кириллице.

По мнению пользователей, социальная сеть настроила свои алгоритмы для поиска «русских ботов» таким образом, что любое использование кириллицы становится для Twitter подозрительным.

«В штаб-квартире Twitter: — О мой бог, у нас столько русских ботов. Надо их остановить. Но как?— Хм, они используют кириллицу.— Да? Тогда начнём скрывать твиты на кириллице.— Но…— Просто сделайте это. Забавный факт — кириллица используется более чем в 15 странах, которые не являются Россией», — пишет пользователь El señor más maduro.

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Facebook будет проверять гражданство

Чтобы разместить объявление политического характера в Facebook, пользователи должны будут разместить предоставить фотографию документа, удостоверяющего личность. Таким образом соцсеть ограничит возможность размещения публикаций лицами, которые не являются гражданами США.

Обозреватель телеканала CNN Донни О'Саливан направил в социальную сеть запрос на размещение рекламного объявления. Для подтверждения личности администрация запросила его номер социального страхования. После предоставления информации журналист получил специальный код на указанный им электронный адрес. Этот код позволит покупать рекламу. При этом администрация Facebook пообещала удалять личные данные после проверки в течение шести недель.

Подобные правила будут распространяться не только на политическую рекламу, но и на объявления об абортах, получении образования и медицинских услуг, продаже оружия, иммиграции, военных или террористах. У всей политической рекламы также будет указан источник финансирования. Как отметил телеканал CNN, такое нововведение — ответ Facebook на обвинения в публикации объявлений, якобы связанных с Россией.

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«Зиг хайль!»: британского журналиста удивили в Киеве

Британского спортивного журналиста индийского происхождения Тарика Панджа, который приехал в Киев на финальный матч Лиги чемпионов, встретили нацистским приветствием. Об этом он рассказал в своём Twitter.

«Друзья в Киеве, кричать «Зиг хайль!» тем, кто не похож на вас — не лучший способ проявить гостеприимство к тем, кто приезжает в вашу страну. Пожалуйста, остановитесь», — написал Панджа.

В комментариях к записи он добавил, что в тот момент, когда к нему обратились с нацистским приветствием, журналист находился на майдане Незалежности.

Пользователи посочувствовали Тарику и отметили, что большинство украинцев приветливы.

«Они идиоты. Я очень сожалею, что тебе пришлось испытать такой опыт, если это правда. Большинство украинцев приветливы», — отметил Sum Dood.

Однако некоторые пользователи оказались более категоричными и заявили, что Панджа заслужил такое приветствие.

«Ваша страна четыре года поддерживала украинский фашистский режим, называя его «демократическим». И западные «журналисты» с этим были согласны. Поэтому ты заслужил это», — пишет Зеленое.

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В Twitter запустили флешмоб в ответ на агрессивные приставания мужчин

Шотландская писательница Элизабет Мэй запустила в своём Twitter флешмоб, в рамках которого девушки делятся историями о назойливых и агрессивных приставаниях мужчин.

«Привет, девушки! Ретвит, если вы сталкивались с пугающей реакцией со стороны мужчины, когда вы игнорировали или отвергали их знаки внимания. Если вы можете поделиться опытом в комментариях, хочу вас услышать», — написала Мэй.

Оказалось, что многие девушки сталкивались с неадекватной реакцией мужчин на отказ от знакомства или свидания — запись собрала боле 4,4 тыс. комментариев и почти 16 тыс. ретвитов. В некоторых случаях отказ даже становился причиной физического насилия.

«Мужчина напал на меня сразу после того, как я сказала ему, что хочу быть просто друзьями. Он толкнул меня и схватил за запястья. Я закричала: «Нет!» А он прошептал: «Ты говоришь «нет», но меня это еще больше заводит». Я не помню, как мне удалось убежать, но я это сделала», — поделилась своей историей J.P.

Некоторые девушки рассказали, что могут вспомнить сразу несколько случаев, когда мужчины назойливо приставали к ним. Так, Бренна Й. назвала себя счастливчиком в этом вопросе. Она не пострадала физически, но вполне может написать пятитомник о мужчинах, которые оскорбляли её после отказа.

«Вот это чувство «счастья», которое меня захватывает. Мы чувствуем себя «счастливыми» только из-за того, что нас не избили или убили», — ответила ей Мэй.

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Facebook и WhatsApp ждёт комплексная проверка Роскомнадзора

До конца текущего года Роскомнадзор проверит социальную сеть Facebook и мессенджер WhatsApp. Об этом заявил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава ведомства Александр Жаров.

Он подчеркнул, что комплексная проверка Facebook «совершенно точно» будет проведена до декабря 2018 года. Также, по словам Жарова, на предмет соответствия российскому законодательству, возможно, проверят и WhatsApp.

Роскомнадзор проверит, локализовали ли указанные компании базы данных россиян на территории РФ и исполняют ли они законы по удалению запрещенной информации.

«По результатам этой проверки будем принимать решение», — заключил Жаров.

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Роскомнадзор подсчитал потери Telegram

Глава Роскомнадзора также рассказал об оттоке рекламы и аудитории из мессенджера Telegram с начала блокировки. Он отметил, что благодаря усилиям ведомства, мессенджер работает на смартфонах с перебоями у 15% — 40% пользователей каждые сутки. В ближайшие месяцы Роскомнадзор надеется увеличить эту цифру.

Кроме того, Жаров назвал процент оттока рекламы из Telegram-каналов. По его данным, количество платных объявлений сократилось на 25%. Отток пользователей тоже колеблется в пределах порядка 25%. Глава Роскомнадзора объяснил это тем, что мессенджер работает нестабильно.