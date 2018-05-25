Киев, 25 мая, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко по закону не имел права лишать российского артиста, певца и политического деятеля Иосифа Кобзона звания «Народный артист Украины». Об этом сообщил бывший первый заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По словам адвоката, данное решение не только противоречит закону Украины, но и является «маразмом», так как нелегитимное лишение почётного звания само влечёт за собой ответственность.

«Для сведения всех, кто готовил документы на подпись президенту, ст.16 закона Украины «О госнаградах» допускает лишение почётного звания только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление. И только по представлению суда. А ст. 20 этого же закона устанавливает ответственность за нарушение этого правила», — написал адвокат в Facebook.

Напомним, 24 мая своим указом глава украинского государства внес российского деятеля культуры Иосифа Кобзона в санкционный список и лишил всех украинских госнаград, а также бессрочно закрыл въезд в страну и лишил возможности пользоваться активами на ее территории.

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