Пермь, 25 мая, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Депутат Государственно думы Игорь Сапко назвал вызывающим факт запрета Знамени Победы на акции «Бессмертный полк» в Перми, данное заявление законодатель сделал на свой странице в социальной сети Facebook.

(сс)ValeryVorobyev Игорь Сапко

«В этом году участвовал в праздничных мероприятиях в Москве. Подобный факт считаю вызывающим!», — ответил Сапко на просьбу прокомментировать инцидент, произошедший в Перми 9 мая.

Игорь Сапко является первым заместителем председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Сфера его компетенции в законодательном органе России соответствует опыту, полученному на работе в Перми: депутат занимал пост главы города и председателя Пермской городской думы с 2010 по 2016 годы.

Напомним, всероссийская акция «Бессмертный полк» проходит во многих городах России и мира 9 мая, суть ее заключается в шествии колонны с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также с государственными символами страны, в частности с национальным флагом и Знаменем Победы.

В 2018 году организатор данной акции в Перми Анна Отмахова запретила участие в шествии людей, проносящих с собой любые государственные символы, что вызвало широкий резонанс в СМИ, а также бурную реакцию со стороны общественности.

Администрация города Перми предпочитает не вмешиваться в данную ситуацию, подчеркивая, что Отмахова как координатор акции имеет полное право запрещать Государственную символику России.