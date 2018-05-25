Оренбург, 25 мая, 2018, 11:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области складывается напряженная пожароопасная обстановка. В отдельных районах установлен третий и четвёртый классы опасности. В региональной прокуратуре корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что, несмотря на действие особого противопожарного режима, в 2018 году лесной фонд Оренбуржья понес рекордные потери из-за пожаров. За несколько месяцев огонь повредил более 340 гектаров насаждений. По предварительным подсчетам, общий размер ущерба превысил 1,2 млн рублей.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Напомним, что в степном регионе каждое дерево на вес золота. Общая площадь земель, на которых расположены леса, по состоянию на 1 января 2017 года составляет 721,6 тыс. га, или 5,8% от общей земельной площади Оренбургской области.

По данным ГУ МЧС по региону, ежегодно, с наступлением дачного сезона, на территории населенных пунктов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений резко ухудшается обстановка с пожарами и последствиями от них, а также увеличивается количество загораний сухой травянистой растительности.

С начала пожароопасного периода 2018 года на территории Оренбургской области наблюдается увеличение количества степных пожаров (загораний сухой травянистой растительности) в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а площади, пострадавшие от степных пожаров, увеличились втрое.

В основном пожары возникли из-за палов сухой травы на сельскохозяйственных угодьях, сжигания мусора на землях населенных пунктов. Осложнению пожароопасной обстановки способствовали погодные условия. Остается вероятность чрезвычайных ситуаций в результате перехода огня от палов сухой травы и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

«Вопросы охраны лесов от природных и степных пожаров требуют повышенного внимания и слаженного взаимодействия от всех уполномоченных органов, органов контроля и местного самоуправления», — подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве заметили, что деятельность контролирующих и правоохранительных органов по противодействию правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров на территории области проводится недостаточно эффективно. Наблюдается слабая профилактическая работа со стороны контрольно-надзорных органов. Фактически не принимаются меры к собственникам земельных участков, граничащих с землями лесного фонда. Недостаточно оперативно работают органы дознания по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в возникновении пожаров.

В свою очередь ГУ МЧС по Оренбургской области сообщило о ежедневном патрулировании территорий населенных пунктов, учреждений летнего отдыха и оздоровления, садовых и дачных некоммерческих объединений. С начала пожароопасного периода 2018 года за нарушения, связанные со сжиганием сухой травы, отходов, разведением костров, составлено 166 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, должностных и юридических лиц.

Напомним, в Оренбуржье с 28 апреля 2018 года введен особый противопожарный режим, действует запрет на сжигание сухой растительности, обрубочных остатков и разжигание костров. Оперативные службы и власти региона перешли на повышенную готовность к борьбе с лесными и степными пожарами.