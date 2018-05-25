Ростов-на-Дону, 25 мая, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Парковки в Ростове-на-Дону должны стать платными независимо от того, в какой части города-миллионника они расположены. Только таким способом можно навести порядок в городах, считает автор инициативы, размещённой на официальном сайте администрации донской столицы в сервисе «Активный ростовчанин», сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Паркомат

«Ни в одной развитой европейской стране невозможно найти город, в котором существовали бы бесплатные парковки. Бесплатные парковки — это нонсенс! Более того, если углубиться, то можно понять, что в действительности бесплатных парковок не бывает, потому что де-факто за бесплатные парковки платят все жители, ибо автомобили занимают место в наших дворах, где могли бы появиться зоны отдыха и активности, зоны для детей или пожилых людей, газоны с цветами или даже «городские огороды», — считает автор обращения.

По его мнению, платные парковки — это способ борьбы с пробками и самый разумный способ ограничить количество автомобилей.

«Земли в городе (тем более в центре) мало, и автомобилисты должны платить за право пользоваться этой землей. Пробки же в городе образуются от количества автомобилей, и проблему эту хорошо описали в 1990 году: чем больше дорог и парковок строится — тем больше появляется транспорта, который их заполняет. Этот феномен стал известен как постулат Льюиса-Могриджа, в честь транспортного аналитика», — напомнил горожанин.

По словам автора инициативы, при условии плохой системы общественного транспорта, дешевых автомобилей, доступных кредитов и бесплатных парковок происходит колоссальный перекос в сторону личного автотранспорта. В результате это всё приводит к пробкам в городе.

«Делая бесплатную парковку, власти просто поощряют покупку машин, социальную несправедливость, бескультурье, расползание города и ужасную инфраструктуру», — заключил житель Ростова-на-Дону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект платных парковок, который городские власти пытались реализовать в центре Ростова-на-Дону, провалился. Так, до сих пор горожане имеют возможность пользоваться стоянками абсолютно бесплатно, так как за 1,5 года реализации проекта региональное управлении ГИБДД так и не получило права штрафовать «зайцев».

В начале 2018 года губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что механизмы запуска проекта в полном объёме будут найдены. Но по-прежнему соглашения с МВД так и не было подписано.

«Реализация этой программы без соглашения с МВД на данном этапе либо неэффективна, либо, возможно, даже не нужна. Хотя я считаю, что мы должны развивать платные парковки, и это тоже должно быть в системе транспортного обслуживания Ростова-на-Дону и крупных городов. Есть два пути, по которым мы сегодня идём. Один из них — это продолжение работы с МВД, подписание соглашения, оно подписано с Москвой и частично действует по некоторым направлениям в Санкт Петербурге. А вторая часть — это корректировка самого законодательства. И депутаты Законодательного собрания области сегодня над этим работают. Действительно, чтобы город мог правильно организовывать, а затем управлять этим процессом, они должны получить информацию, в том числе доступ к персональным данным. В противном случае это пустая работа и трата денег», — подчеркнул в ходе январской пресс-конференции донской глава.

Напомним, запуск проекта произошёл в сентябре 2016 года. Инвестором проекта выступила компания ООО «Ростовское парковочное пространство». Согласно утверждённому тарифу, автовладелец должен заплатить 35 рублей за час парковки в будни с 8:00 до 20:00.

В июне 2017 года сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв признал, что платное парковочное пространство находится вне компетенции региональной Госавтоинспекции, а сам проект не работает и существует формально.

«Наша задача — заставить её работать. И когда будет подписано соглашение [с ГУ МВД России по Ростовской области о взимании штрафов за неуплату стоянки] — не знаю. Но чем быстрее, тем лучше. Я в этом заинтересован, наверное, больше других. Во-первых, для того, чтобы каким-то образом сдвинуть в сторону решения вопрос пробок. Нам надо эту систему довести до ума и логического завершения», — прокомментировал ранее Кушнарёв.

В настоящее время платная парковочная сеть в центре Ростова-на-Дону включает в себя 6 тыс. платных машино-мест.

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