Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга довольны тем, что город в 2018 году занял 4-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, поднявшись за год в этом рейтинге сразу на 13 пунктов. В Смольном заверяют, что готовы к дальнейшему упрощению работы бизнеса в Северной столице.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2018

«Место, которое Санкт-Петербург занимал в рейтинге раньше, нас не устраивало. Поэтому мы активизировали работу Штаба по улучшению условий ведения бизнеса, я его лично возглавил», — сказал губернатор Георгий Полтавченко, говоря о результатах рейтинга, которые были оглашены 25 мая на ПМЭФ-2018.

Полтавченко пояснил, что в Петербурге был пересмотрен перечень контрольно-надзорных функций регионального значения, из которого исключили 10 функций. А количество плановых проверок бизнеса в 2018 году сократилось в Петербурге на 16%.

«При поддержке Минстроя России мы провели очень большую работу по созданию Единой системы строительного комплекса Санкт-Петербурга. Это позволило рассматривать почти все заявки в электронном виде, удаленно проходить все процедуры. Мы добились того, что время рассмотрения и прохождения многих процедур в строительном комплексе сократилось примерно на 30%. Считаю, что это очень серьезный результат», — сказал Георгий Полтавченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Полтавченко на ПМЭФ-2018

Аналогичную электронную систему Смольный намерен создать в сфере подключения к энергоресурсам.

Кроме того, на повышении рейтинга Петербурга положительно отразилась эффективная работа городского Совета по инвестициям.

«Это тоже повлияло на улучшение позиций Санкт-Петербурга в рейтинге. Ежегодно город привлекает в основной капитал более 650 миллиардов рублей. Это неплохой результат для города, но не предельный», — сказал Георгий Полтавченко.

Напомним, инвестиции в основной капитал в 2017 году в Петербурге составили 658 млрд рублей. Среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал в Петербурге за пять последних лет составил 31,6% в сопоставимых ценах. Сумма заявленных внебюджетных инвестиций в транспортную инфраструктуру Петербурга, не считая проекта Восточного скоростного диаметра, превышает сегодня 115 млрд рублей.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ) с 2014 года. При его составлении учитывается 45 индикаторов. Рейтинг составляется на основе опроса более 400 тыс. экспертов и респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Тюменская область возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 2018 года, второе место заняла Москва, третье — Татария. Санкт Петербург — на 4-й строчке рейтинга, поднявшись за год на 13 пунктов.