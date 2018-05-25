Дублин, 25 мая, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Сегодня, 25 мая, в Ирландии проходит референдум относительно снятия запрета на аборты, гражданам предложено ответить на один из двух вопросов: да или нет, сообщает The Guardian.

Павел Федотов. Вдовушка (второй вариант) — фрагмент. 1850-52

Издание отмечает, что по результатам волеизъявления граждан число голосов «за» или «против» может быть примерно равным. В случае положительного исхода голосования, власти страны примут соответствующий закон, который позволит прерывать беременность в течение первых 12 недель. По медицинским показателям прервать беременность можно будет начиная с 23-й недели.

Напомним, в настоящее время аборты в Ирландии запрещены. Причастные к незаконному прерыванию беременности рискуют попасть за решетку на срок до 14 лет. Многие женщины, начиная с 1983 года, для этих целей выезжали за рубеж. По оценкам специалистов, в общей сложности для прерывания беременности за границу выехали 150 тыс. женщин.