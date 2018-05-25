Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 11:46 — ИА Регнум. У спецслужб Российской Федерации есть неопровержимые доказательства того, что последние теракты в стране координировались через мессенджер Telegram. Об этом заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

«Доказательства неопровержимые… — сказал Жаров. — Это подтверждено результатами оперативно-разыскной деятельности ФСБ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля текущего года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке сервиса Telegram.

Причина — руководство мессенджера отказалось предоставлять ФСБ РФ ключи для дешифровки сообщений пользователей, подозреваемых в причастности к организации терактов.

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