Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Политическую ответственность за серьезные нарушения в работе местных руководителей ведомства всегда несёт федеральное руководство, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Александр Конфисахор, комментируя связь между задержанием главы кемеровского МЧС и недавней сменой министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

«Глава ведомства должен так настроить систему, чтобы все работало как часы. Он не может лично контролировать каждого, предотвращать трагедии должна сама система. «Зимняя вишня» показала, что этого сделано не было», — полагает эксперт.

Политолог полагает маловероятным, чтобы вышестоящее начальство могло было быть «ни сном ни духом» о действиях своих подчинённых. Коррупция начинается на низовом уровне, но вышестоящее начальство всегда прекрасно видит происходящее.

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Причины отсутствия реакции на действия подчинённых, скорее всего, в том, что все надеются «на авось», считает Конфисахор.

«За эти годы они привыкли к определенному уровню доходов и не хотят от него отказываться. И все уповают на то, что раз за десять лет ничего не загорелось, то не загорится и ещё десять», — сказал политолог.

История вокруг «Зимней вишни» ещё раз показывает неэффективность выстроенной системы, уверен Конфисахор. Эффективная система должна предотвращать трагедии, а не только бороться с их последствиями.

Напомним, 25 мая в Кемерово следствие задержало начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и его подчиненного — начальника отдела надзора деятельности и профилактической работы Кемерова, Березовского и Кемеровского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григория Терентьева.

Их подозревают в растрате и халатности. По версии следствия, зная о том, что проверка ТЦ «Зимняя вишня» на соблюдение требований пожарной безопасности должна была пройти 18 марта 2018 года, Мамонтов и Терентьев проверочных мероприятий не только не провели, но даже и не запланировали.

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Кроме того, главу регионального ГУ МЧС подозревают в хищении свыше 1,8 млн рублей чрезвычайного ведомства, которые он растратил в пользу третьих лиц. Следствие предъявит им обвинения и будет ходатайствовать о заключении обоих подозреваемых под стражу.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта — всего через неделю после того, как истек срок проверки на предмет пожарной безопасности. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из погибших — дети.