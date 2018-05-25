Калуга, 25 мая, 2018, 10:40 — ИА Регнум. 24 мая в ходе XXII Петербургского международного экономического форума губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписал два соглашения между правительством области и российскими компаниями инвесторов.

Пресс-служба правительства Калужской области Мая в ходе XXII Петербургского международного экономического форума губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписал два соглашения между правительством области и российскими компаниями инвесторов

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ООО «Центр-Трейд» планирует разместить в индустриальном парке «Ворсино» производство инновационных высокотехнологичных строительных материалов — решетчатого и просечно-профилированного настилов и перфорированных листов под торговой маркой Reshnastil. Их широко применяют при возведении гражданских, промышленных и отраслевых объектов.

Размер инвестиций компании составит порядка двухсот миллионов рублей, будет создано более 50 рабочих мест.

ООО «Старомихайловское РПК» на площадке агропромышленного парка К-Агро в Боровском районе построит рыбоперерабатывающий комбинат. В реализацию проекта будет вложено шестьсот миллионов рублей. Введение предприятия в эксплуатацию намечено во второй половине 2019 года. Планируется открыть до 100 рабочих мест.

По словам Анатолия Артамонова, для развития бизнеса регион продолжит выбирать компании, хорошо зарекомендовавшие себя на российском рынке.

«В обстановке конкуренции за инвестиции и технологии Калужская область постоянно работает над улучшением инвестиционного климата. У нас действует усовершенствованное инвестиционное законодательство с преференционными режимами. В регионе созданы понятные и доступные условия для работы инвесторов», — подчеркнул губернатор.

Он также добавил, что помимо размещения в индустриальных парках и ОЭЗ «Калуга», компаниям гарантированы значительные налоговые льготы, а также помощь и поддержка со стороны специально созданных институтов развития. При этом Анатолий Артамонов подчеркнул, что правительство области будет содействовать реализации проектов компаний и создавать благоприятные условия инвесторам для интеграции в экономику региона.

В этот же день губернатор Анатолий Артамонов и председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов подписали соглашение о намерениях сотрудничества в области развития транспортной и иной инфраструктуры Калужской области, включая проекты регионального и межрегионального значения.

«Калужская область — один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Те кооперационные связи, которые здесь созданы в рамках сложных, высокотехнологичных проектов, уже работают в интересах стран — членов нашего банка. Уверен, что участие ЕАБР в развитии Калужской области придаст ритмичность этим процессам», — заявил Андрей Бельянинов.

«В планах нашей области — реализация крупных инфраструктурных проектов, важных для устойчивого экономического роста и комплексного развития региона. Инвестиции Евразийского банка имеют для нас большое значение. Уверен, что сотрудничество с ЕАБР будет также содействовать модернизации и диверсификации региональной экономики», — отметил Анатолий Артамонов.

Губернатор области Анатолий Артамонов также принял участие в бизнес-диалоге «Россия — Швеция». Диалог состоялся вечером 24 мая в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. В заседании приняли участие Посол Королевства Швеция в России Петер Эриксон и статс-секретарь по вопросам ЕС и торговли Швеции Оскар Стренстрём.

В ходе встречи, которая была посвящена сотрудничеству России и Швеции, отмечались позитивные тенденции развития двусторонних отношений. Участники диалога подтвердили готовность к их дальнейшему расширению. В числе наиболее перспективных направлений отмечалось внедрение инноваций и информационных технологий.

Назвав такой подход дальновидным, Анатолий Артамонов рассказал участникам встречи о мерах поддержки шведских предприятий в Калужской области. В регионе работают автомобильная компания «Вольво», англо-шведская фармацевтическая компания «АстраЗенека» и другие шведские компании — «Парт Инн» (строительство отеля в Ворсино), «Линде Газ Рус» (производство газов), «Постак» (конверты, почтовая упаковка).

«Мы создаем благоприятные условия для тех, кто желает сотрудничать с нами, всегда интересуемся, чем помочь, что мешает работать?», — подчеркнул губернатор. Он также заметил, что руководство области успешно отстаивает интересы инвесторов не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Выразив заинтересованность в расширении взаимных контактов, Анатолий Артамонов заметил, что с партнерами «надо разговаривать на одном языке». Поэтому в регионе большое внимание уделяется качеству подготовки управленческих кадров и профессиональных специалистов в различных отраслях, формируется инфраструктура, необходимая для реализации международных проектов. «Мы готовы предоставлять в наших индустриальных парках и особой экономической зоне площадки для новых шведских предприятий», — резюмировал Анатолий Артамонов.

Напомним, шведский бизнес в числе ключевых партнеров Калужской области. В 2017 году взаимный товарооборот увеличился в 2,3 раза и превысил 296 млн. долларов США. С января 2018 года он уже вырос на 58%, увеличились показатели не только экспорта (в 2,5 раза), но и импорта (в 1,6 раза).

За 11 лет шведский автоконцерн «Вольво» реализовал в регионе 5 инвестиционных проектов — построил заводы по производству грузовых коммерческих автомобилей, экскаваторов, кабин для грузовых автомобилей, на которых трудятся около 775 человек, запустил сервисный центр грузовой техники, открыл таможенный департамент «Вольво», вложил порядка 12 миллиардов рублей инвестиций. Более 90% продукции «Вольво», реализуемой в РФ, производится в Калуге.

Ядро фармацевтического кластера вместе с крупными международными и российскими компаниями составляет англо-шведская компания «Астра-Зенека», которая инвестировала в калужское производство 11,8 миллиардов рублей, создала 119 рабочих мест.