Пенза, 25 мая, 2018, 11:42 — ИА Регнум. На территории бывшего велосипедного завода имени Фрунзе («ЗИФ») в Пензе обнаружили две бочки с опасными химикатами. Об этом сообщает 25 мая пресс-служба Пензенского пожарно-спасательного центра.

(сс) Tomasz_Mikolajczyk Противогаз

По сведениям спасателей, у одной из ёмкостей была нарушена целостность упаковки, однако следы просыпания вещества, используемого для покрытия металлических изделий, отсутствовали.

«На вскрытую бочку с химически опасным веществом спасатели установили крышку. До утилизации химически опасного вещества принято решение запереть складское помещение и сдать под охрану», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Новосибирска Юрий Перязев рассказал, что в Новосибирске на берегу реки Обь были обнаружены выброшенные неизвестными коробки с большим количеством промышленных ртутных термометров. Он добавил, что термометры были обнаружены благодаря бдительности местной жительницы возле нижнего подходного канала новосибирского шлюза.

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