Хьюстон, США, 25 мая, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Защитник и один из лидеров клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Крис Пол получил травму в матче против «Голден Стэйт». Об этом сообщает НБА.

Verse Photography Кристофер Эммануэль «Крис» Пол

Отмечается, что баскетболист получил повреждение на последней минуте встречи. 26 мая он пройдёт медицинское обследование, которое определит, сможет ли он принять участие в шестом матче серии.

Напомним, «Хьюстон Рокетс» победил «Голден Стэйт Уорриорз» в пятом матче финала Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 98:94. Пол набрал 20 очков.