Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ подключена к федеральной системе досудебного обжалования решений и действий, которые были совершены при предоставлении государственных и муниципальных услуг, заявил 25 мая глава надзорного ведомства Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме.

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По его словам, данный портал расширяет представления о реальном числе услуг, оказанных предпринимателям, а также оперативно выявлять и устранять нарушения. Генпрокурор также добавил, что органы надзорного ведомства «открыты к диалогу» и рассмотрению любых проектов, способных сделать работу контролирующих органов «еще более прозрачной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Чайка предложил наделить прокуроров правом возбуждать и расследовать дела, поскольку только так удастся вернуть полноценный надзор за следствием и сдержать растущий вал допускаемых следователями нарушений.

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