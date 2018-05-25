Вашингтон, 25 мая, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Вынужденная отмена американской стороной запланированных на 12 июня переговоров между Соединёнными Штатами и Северной Кореей — «большая неудача для КНДР и для всего мира». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам американского лидера, он был «вынужден» отменить предстоящую встречу на высшем уровне в Сингапуре, однако, по его мнению, «это огромная неудача для КНДР и для всего мирового сообщества». Следует отметить, решение Трампа отменить встречу с руководителем КНДР Ким Чен Ыном вызвало бурную международную реакцию и взбудоражило фондовый рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван заявил, что страна по-прежнему готова вести диалог с Соединенными Штатами «для стабильности в мире и на Корейском полуострове».

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