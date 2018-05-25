Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Реакция западных сотрудников СМИ, которые не проявляют интерес к судьбе задержанного в Киеве главреда РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, удивляет. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам российского лидера, французские журналисты не обращают внимания на притеснения российских сотрудников СМИ на Украине, но при этом они интересуются судьбой украинских коллег в РФ.

«Вот только что был задержан ваш коллега, российский журналист, ему предъявляются обвинения в госизмене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста», — напомнил Путин, обращаясь к французским журналистам.

Отметим, что иностранный журналист задал президенту Путину вопрос об осужденном в РФ украинском режиссере Олеге Сенцове.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая текущего года Херсонский городской суд на два месяца арестовал руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Журналисту вменяется госизмена, однако сам сотрудник СМИ не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в РФ за терроризм и приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

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