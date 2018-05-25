Кемерово, 25 мая, 2018, 11:22 — ИА Регнум. В Кемерово возросло количество подозреваемых по уголовному делу о смертельном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Так, в растрате и халатности заподозрили начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова. Кроме того, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 25 мая, под следствием оказался и начальник отдела надзора деятельности и профилактической работы Кемерова, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григорий Терентьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

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По версии следствия, согласно действующему законодательству проверка соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» должна была быть проведена до 18 марта 2018 года. Тем не менее Мамонтов и Терентьев, зная об этом, проверочных мероприятий не только не провели, но даже и не запланировали. Кроме того, главу регионального ГУ МЧС подозревают в хищении свыше 1,8 млн рублей чрезвычайного ведомства, которые он растратил в пользу третьих лиц.

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Добавим, что в настоящее время задержан и второй фигурант уголовного дела о халатности в ГУ МЧС России по Кемеровской области — начальника отдела надзора по городу Кемерово Григорий Терентьев. В ближайшее время следствие предъявит им обвинения и будет ходатайствовать о заключении обоих подозреваемых под стражу.

Задержание начальника отдела надзора по г. Кемерово ГУ МЧС по Кемеровской области: размещено СК России.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года в результате пожара в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов погибли 60 лиц, из которых 37 несовершеннолетние. По уголовному делу ранее проходили восемь человек.