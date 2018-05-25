Лондон, 25 мая, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Дэнни Бойл официально назначен на должность режиссёра 25-го фильма об Агенте 007, производство картины начнётся 3 декабря 2018 года, об этом 25 мая сообщил портал BBC News.

Maximilian Bühn Дэниел Бойл и Анжела Недялкова

Продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи заявили, что они считают Бойла «невероятно талантливым» и сказали, что они «в восторге» от того, что он пришёл в проект. Их поддержала глава кинокомпании Universal Донна Лэнгли. Также стало известно, что сценарий к фильму напишет Джон Ходж, который ранее работал вместе с Бойлом над созданием фильма «На игле».

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Напомним, Дэнни Бойл является обладателем «Оскара» за фильм «Миллионер из трущоб», он также снял такие картины, как «28 дней спустя» и «127 часов».