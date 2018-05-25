Ярославль, 25 мая, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Департамент авиации ДОСААФ России запретил ярославским клубам в период проведения чемпионата мира по футболу совершение прыжков спортсменами-парашютистами и полеты авиационных средств. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://yar-aviaklub.ru Прыжки с парашютом — под запретом?

Основанием для запрета, как говорится в письме, послужило «указание компетентных органов».

Под запрет попали около 50 аэроклубов, входящих в систему ДОСААФ, в том числе и два ярославских — в Рыбинске и Ярославле. Хотя в этих городах чемпионат мира не проводится и от Москвы, где будут играть футбольные сборные, они далеки. Причем ограничение вводят не только на период проведения чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля, но и с 24 по 26 мая. В региональных аэроклубах не понимают, чем вызван такой запрет, и не знают, как его выполнять, поскольку прекратить на месяц оказание коммерческих услуг по прыжкам с парашютами или полетах на самолетах означает сильно ударить себя по кошельку.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности, к приказу существует приложение, которое все же разрешает летать на определенных условиях. И в аэроклубах не понимают — как быть дальше. Есть два противоречащих распоряжения, и сейчас ведутся переговоры с ДОСААФ России, чтобы до футбольного мундиаля понять — летать или не летать.

Частные ярославские авиаклубы такого запрета не получили.